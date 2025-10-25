Экс-журналистка уфимской «Комсомолки» выступила со стендапом

— Я действительно чуть больше года проработала уборщицей в вузе, в котором сама когда-то училась. В этом и есть главная ирония. Мой монолог не просто набор шуток на одну тему, это рассказ в том числе о ценности высшего образования. Устроилась я отчасти назло мужу, — поделилась комикесса. — Думала, он начнет меня отговаривать фразами вроде «Да дам я тебе денег!», но этого не случилось, пришлось действительно мыть полы. Но благодаря этому опыту я смогла попасть в «Стендап Рулетку». Так что не обесценивайте любой свой опыт, никогда ничего не бывает просто так.