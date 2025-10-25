Экс-журналистка уфимской «Комсомолки» выступила со стендапом

Экс-журналистка уфимской «Комсомольской правды» Кристина Хецуриани выступила в шоу «Стендап Рулетка» на ТНТ — выпуск вышел 24 октября. На этом проекте комики в течение минуты соревнуются за общий банк денег, который растет с каждой смешной шуткой, а те, кто не смог рассмешить зал, немедленно покидают сцену. Победа зависит не от количества набранных средств, а от везения — выигрывает тот, кто выступает в роковые 40 секунд.
Кристина Хецуриани построила свое выступление на воспоминаниях о работе уборщицей:
— Я действительно чуть больше года проработала уборщицей в вузе, в котором сама когда-то училась. В этом и есть главная ирония. Мой монолог не просто набор шуток на одну тему, это рассказ в том числе о ценности высшего образования. Устроилась я отчасти назло мужу, — поделилась комикесса. — Думала, он начнет меня отговаривать фразами вроде «Да дам я тебе денег!», но этого не случилось, пришлось действительно мыть полы. Но благодаря этому опыту я смогла попасть в «Стендап Рулетку». Так что не обесценивайте любой свой опыт, никогда ничего не бывает просто так.
Также Кристина рассказал, как попала в стендап.
— В декрете я подрабатывала копирайтером, а потом решила, что свои тексты я хочу читать сама. Начала искать «открытые микрофоны» в Уфе. Слава богу, они были и есть. Кстати, #ходитенакомиков. Начались выступления, стендап-фестивали, знакомство с сообществом комиков России и кастинги. Вскоре я стала ездить по городам с гастролями.
В шоу «Стендап Рулетка» Хецуриани попала, пройдя всероссийский кастинг.
— Из Уфы я была одна. Кастинг длился более 12 часов, и из 590 комиков того дня взяли только 30. После этого началась работа с автором. Мы добивали и передобивали мои шутки по много раз, — отметила Кристина.
Уфимка завоевала симпатии зрителей, однако главный приз в этот раз достался другому участнику, Тимуру Хамадуллину, который был на сцене в момент финального звонка. Его выигрыш составил 86700 рублей.