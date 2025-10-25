В Калининграде построят самую большую школу в регионе

Самую большую в Калининградской области школу, рассчитанную на 1725 учеников, возведут в региональной столице в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли субъекта.
Новое учреждение будет расположено на улице Героя России Виталия Мариенко. Важно, что ребята будут там учиться в одну смену.
Особое внимание специалисты уделят благоустройству прилегающей к школе территории. Ее, в частности, разделят на несколько зон, предназначенных для детей разных возрастов. Там появятся современные спортивные площадки, игровые и рекреационные пространства. Еще на прилегающей территории высадят деревья и кустарники, в том числе редкие.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.