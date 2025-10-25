Доходный дом 1912 года постройки отреставрируют на улице Щепкина

«Доходный дом на ул. Щепкина, построенный в 1912—1914 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, сейчас является офисным зданием. В настоящее время ему требуется ремонт и реставрация. Согласованная проектная документация предполагает работы по фасадам и кровле, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики объекта и сохранить его исторический облик», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Здание расположено по адресу: ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Специалисты обработают фасады специальными защитными препаратами, восстановят поврежденные участки штукатурки и проведут обессоливание поверхностей цоколя. Облицовку из керамического кирпича очистят от краски и загрязнений, а расслоившуюся кладку укрепят. Декоративные элементы фасада расчистят вручную, отреставрируют поврежденные участки с использованием ремонтных смесей, а недостающие детали отольют по сохранившимся аналогам. Окна и подоконники заменят на клееные оконные короба с переплетами и подоконники из лиственницы, изготовленные по сохранившимся образцам. Входные и тамбурные двери подъезда поменяют на воссозданные дубовые. Историческое ограждение на крыше и металлические элементы фасада разберут, очистят от коррозии и краски и воссоздадут утраченные элементы.
«Согласно проекту, на кровле частично заменят стропильные конструкции, а поверхности существующих расчистят и обработают специальным огнебиозащитным составом. Кроме того, специалисты поменяют поврежденные участки инженерных каналов и шахт с устройством каркаса из алюминиевых профилей. Чердак утеплят современными энергоэффективными материалами», — приводятся в материале слова председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.