Доходный дом 1912 года постройки отреставрируют на улице Щепкина

Здание расположено по адресу: ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Специалисты обработают фасады специальными защитными препаратами, восстановят поврежденные участки штукатурки и проведут обессоливание поверхностей цоколя. Облицовку из керамического кирпича очистят от краски и загрязнений, а расслоившуюся кладку укрепят. Декоративные элементы фасада расчистят вручную, отреставрируют поврежденные участки с использованием ремонтных смесей, а недостающие детали отольют по сохранившимся аналогам. Окна и подоконники заменят на клееные оконные короба с переплетами и подоконники из лиственницы, изготовленные по сохранившимся образцам. Входные и тамбурные двери подъезда поменяют на воссозданные дубовые. Историческое ограждение на крыше и металлические элементы фасада разберут, очистят от коррозии и краски и воссоздадут утраченные элементы.