На набережной Генерала Карбышева благоустроили общественное пространство

Учтены интересы детей, взрослых, любителей ЗОЖ и автомобилистов.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 октября глава администрации Калининграда Елена Дятлова осмотрела благоустроенное общественное пространство на набережной Генерала Карбышева.

— Сделали современную детскую площадку. Создали пространство, где есть всё для комфортного отдыха: качественное игровое оборудование, безопасное покрытие, освещение, парковка и зоны отдыха. Озеленили территорию — высадили 252 кустарника и 6 деревьев, — отметила в своем телеграм-канале Елена Дятлова.

Всего в этом году в городе работами по благоустройству охвачены девять общественных пространств.