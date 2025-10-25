На набережной Генерала Карбышева благоустроили общественное пространство

— Сделали современную детскую площадку. Создали пространство, где есть всё для комфортного отдыха: качественное игровое оборудование, безопасное покрытие, освещение, парковка и зоны отдыха. Озеленили территорию — высадили 252 кустарника и 6 деревьев, — отметила в своем телеграм-канале Елена Дятлова.