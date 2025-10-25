В Чечне завершают ремонт на участке трассы Урус-Мартан — Рошни-Чу

Ремонтные работы, которые проводят на отрезке автодороги Урус-Мартан — Рошни-Чу в Чеченской Республике в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», близятся к завершению. Об этом сообщили в администрации Урус-Мартановского муниципального района.
Протяженность обновляемого участка составляет 7,5 км. Сейчас там укладывают новое асфальтовое покрытие, что сделает путь к городу Урус-Мартану более комфортным и безопасным.
«Применяются современные материалы и технологии, что позволяет обеспечить долговечность и высокие потребительские свойства дорожного полотна. Мы контролируем каждый этап: от подготовки основания до финишного покрытия. Уверен, что эта дорога будет служить людям долгие годы», — подчеркнул один из специалистов, задействованных на объекте, Магомед Саралиев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.