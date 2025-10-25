В Ростовской области построят цех для выращивания молоди ценных пород рыб

Цех для выращивания молоди ценных пород рыб возведут в Константиновском районе Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. В результате на рыбохозяйственном предприятии планируется создать 12 рабочих мест, что отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Соответствующее соглашение о строительстве было подписано 23 октября в Санкт-Петербурге на VIII Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
В год в цеху будут выращивать около миллиона мальков, которых затем выпустят в природные водоемы для восстановления рыбных запасов. Реализовать проект планируют в первом полугодии 2026 года.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.