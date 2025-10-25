«Выведены дополнительные наряды ДПС». ГАИ заявила про усиленный контроль на дорогах в Беларуси 25 и 26 октября

ГАИ усилила контроль на дорогах в Беларуси 25 и 26 октября. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«В выходные Госавтоинспекция работает по усиленному варианту несения службы. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС для обеспечения безопасных условий движения, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что под пристальным внимание ГАИ будут водители, которые допускают грубые нарушения Правил дорожного движения. Речь идет про превышение скорости, правила обгона и проезда пешеходных переходов, управление автомобилем в нетрезвом видео и без прав.
Вместе с тем в Гомельской области проводится целевое профилактическое мероприятие «Безопасность на первом месте!» В МВД заявили, что масштабные отработки проходят с использованием возможностей беспилотников, а также Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
«Для оказания помощи в регион выбыли наряды специального подразделения ДПС “Стрела” МВД и ГАИ Могилевщины, инспекторы ДПС работают в формате гласного и смешанного контроля», — сообщили в пресс-службе.
Тем временем синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 и 26 октября: «Сильные дожди и порывистый ветер».
Ранее мы писали, что единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.