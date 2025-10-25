«Выведены дополнительные наряды ДПС». ГАИ заявила про усиленный контроль на дорогах в Беларуси 25 и 26 октября

В ведомстве акцентировали внимание на том, что под пристальным внимание ГАИ будут водители, которые допускают грубые нарушения Правил дорожного движения. Речь идет про превышение скорости, правила обгона и проезда пешеходных переходов, управление автомобилем в нетрезвом видео и без прав.