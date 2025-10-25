Жителям Екатеринбурга показывают трофейную технику НАТО

В ТЦ Veer Mall на Уралмаше на выставке, организованной компанией «Сима-ленд», презентованы станковые пулеметы, автоматы, гранатометы и пистолеты. Также здесь можно увидеть современные боевые мультикоптеры, которые применяют для разведки и сброса боеприпасов и другие виды оружия.