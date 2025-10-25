Ричмонд
Жителям Екатеринбурга показывают трофейную технику НАТО

Экспонаты из зоны боевых действий можно увидеть 25 и 26 октября в ТЦ на Уралмаше.

Источник: Комсомольская правда

25 и 26 октября в Екатеринбурге можно увидеть трофейную военную технику стран НАТО, которую захватили российские военные в зоне проведения СВО.

В ТЦ Veer Mall на Уралмаше на выставке, организованной компанией «Сима-ленд», презентованы станковые пулеметы, автоматы, гранатометы и пистолеты. Также здесь можно увидеть современные боевые мультикоптеры, которые применяют для разведки и сброса боеприпасов и другие виды оружия.

На площадке работает тренажер по управлению боевым FPV-дроном, которым могут воспользоваться все посетители. Выставка работает в эти выходные с 10 до 22 часов. 26 октября здесь выступит хор МВД.

