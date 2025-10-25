В центр здоровья в Астрахани поступило новое оборудование

Областной центр здоровья и медицинской профилактики в Астрахани получил новое оборудование при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Астраханской области.
В учреждение поступили два прибора для диагностики. Первый — биоимпедансный анализатор — определяет соотношение жира, мышечной массы, жидкости и других параметров в организме. Аппарат в том числе помогает понять, насколько сбалансированы питание и физическая активность пациента. Это важно при контроле обмена веществ и при разработке программ для тренировок.
Второй прибор — спирометр. Это система для исследования функции внешнего дыхания. Она используется для раннего выявления заболеваний дыхательной системы, оценки легочной функции у пациентов с хроническими заболеваниями, а также для контроля состояния здоровья у курильщиков и людей, работающих на вредных производствах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.