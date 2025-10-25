В центр здоровья в Астрахани поступило новое оборудование

В учреждение поступили два прибора для диагностики. Первый — биоимпедансный анализатор — определяет соотношение жира, мышечной массы, жидкости и других параметров в организме. Аппарат в том числе помогает понять, насколько сбалансированы питание и физическая активность пациента. Это важно при контроле обмена веществ и при разработке программ для тренировок.