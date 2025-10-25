Губернатор поздравил студотряды Самарской области с закрытием семестра

Глава региона осмотрел выставочные площадки, где были представлены проекты и достижения студотрядовцев, поприветствовал и поздравил участников движения. «Знаю, как много вы времени, сил, души вкладываете в развитие нашего родного региона и везде, где присутствуете в поездках. Чувствуется дух сплочения, единства. Искренне поздравляю с тем, что вы друг у друга есть, вы цельные, командные. Уверен, что, как и у тех, кто был в стройотрядах в советское время, все это пройдет у вас через жизнь, вы будете такими же активными, доброжелательными, трудолюбивыми, и благодаря вам наша страна станет еще сильнее», — обратился глава региона к ребятам.