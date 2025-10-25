На Кожевенном кордоне в Воронеже высадили 23 тысячи сосен

На территории Кожевенного кордона в Воронеже добровольцы, чиновники и неравнодушные горожане высадили более 23 тысяч саженцев сосны на территории в 5 гектаров. Место было выбрано не случайно. Этот участок серьезно пострадал от ландшафтного пожара еще в 2010 году. с тех пор природа не смогла полностью восстановить его самостоятельно.