На Кожевенном кордоне в Воронеже высадили 23 тысячи сосен

Более 200 человек приняли участие в акции.

Источник: Freepik

На территории Кожевенного кордона в Воронеже добровольцы, чиновники и неравнодушные горожане высадили более 23 тысяч саженцев сосны на территории в 5 гектаров. Место было выбрано не случайно. Этот участок серьезно пострадал от ландшафтного пожара еще в 2010 году. с тех пор природа не смогла полностью восстановить его самостоятельно.

Акция прошла в рамках всероссийского проекта «Сохраним лес», который уже седьмой год помогает возрождать зеленые легкие Воронежской области. Инициатива собрала более 200 участников.

С 2019 года в регионе высажено уже почти 4 млн деревьев. Проводятся агротехнические мероприятия, чтобы саженцы прижились. В планах в следующем году в области посадить еще 69,1 тысячу деревьев.