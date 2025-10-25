Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском Инорсе снесли киоск

Демонтаж торговых точек направлен на улучшение городской среды.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе демонтирован торговый киоск, расположенный на улице Мушникова рядом с домом № 17/4. Объект снесли после того, как владелец не выполнил требование о самостоятельном устранении нарушения в установленный срок. Об этом сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

Перед демонтажем предпринимателю направили предписание с требованием убрать киоск в течение 10 дней, поскольку срок аренды земельного участка истек. При неисполнении этого требования администрация принимает решение о принудительном сносе.

Работа по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов с просроченными договорами аренды продолжается в городе на системной основе. Принятие новых нормативных актов направлено на улучшение городской среды.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.