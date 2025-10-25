В уфимском Инорсе снесли киоск

В Уфе демонтирован торговый киоск, расположенный на улице Мушникова рядом с домом № 17/4. Объект снесли после того, как владелец не выполнил требование о самостоятельном устранении нарушения в установленный срок. Об этом сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.
Перед демонтажем предпринимателю направили предписание с требованием убрать киоск в течение 10 дней, поскольку срок аренды земельного участка истек. При неисполнении этого требования администрация принимает решение о принудительном сносе.
Работа по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов с просроченными договорами аренды продолжается в городе на системной основе. Принятие новых нормативных актов направлено на улучшение городской среды.
