В уфимском Инорсе снесли киоск

В Уфе демонтирован торговый киоск, расположенный на улице Мушникова рядом с домом № 17/4. Объект снесли после того, как владелец не выполнил требование о самостоятельном устранении нарушения в установленный срок. Об этом сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов.