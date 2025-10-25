Как меняется российский экспорт: в столице прошел форум «Сделано в России»

Одним из главных событий форума стала пленарная дискуссия «Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи». В ней участвовали первые лица правительства и ведущих российских компаний, которые озвучили конкретные результаты. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил три ключевых изменения. Во-первых, за первые шесть месяцев 2025 года несырьевой экспорт превысил 12% ВВП, причем более половины расчетов за него шло в рублях. Во-вторых, география поставок кардинально изменилась: если в 2021 году на дружественные страны приходилось менее половины экспорта, то в 2024 году — уже свыше 85%. В-третьих, продолжает расти доля сложной продукции — например, отгрузки машиностроительных товаров за рубеж только за семь месяцев увеличились более чем на 30%.