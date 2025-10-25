Как меняется российский экспорт: в столице прошел форум «Сделано в России»

От трубопроводной арматуры до сервисных роботов — разные российские товары все чаще можно встретить по всему миру. Их производители поделились успехами и рассказали о новых задачах на международном форуме «Сделано в России», организованном Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). Он прошел 21 октября в Москве при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Рассказываем, как стартапы покоряют зарубежные рынки и какие компании признали экспортерами года.
«Сделано в России — используется в мире».
Именно эта фраза стала центральной темой форума. Его участники обсудили, как эффективно выстраивать международные поставки, продвигать товары и услуги, а также какие направления наиболее перспективные.
Одним из главных событий форума стала пленарная дискуссия «Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи». В ней участвовали первые лица правительства и ведущих российских компаний, которые озвучили конкретные результаты. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил три ключевых изменения. Во-первых, за первые шесть месяцев 2025 года несырьевой экспорт превысил 12% ВВП, причем более половины расчетов за него шло в рублях. Во-вторых, география поставок кардинально изменилась: если в 2021 году на дружественные страны приходилось менее половины экспорта, то в 2024 году — уже свыше 85%. В-третьих, продолжает расти доля сложной продукции — например, отгрузки машиностроительных товаров за рубеж только за семь месяцев увеличились более чем на 30%.
Опираясь на эти достижения, правительство поставило цель: за шесть лет увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети. Речь идет о поставках за рубеж сложных товаров — техники, оборудования, программного обеспечения, лекарств и других продуктов.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина привела наглядный пример экспортного роста. Сегодня каждый пятый полувагон (грузовой вагон без крыши) и каждый десятый пассажирский вагон в мире экспортируют из России.
Отдельно на форуме обсудили развитие инновационных компаний. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о поддержке предпринимателей, которые создают новые продукты и технологии.
«Сегодня важно не только создавать конкурентоспособные решения, но и помогать компаниям внедрять их за рубежом, открывать новые рынки, формировать пул технологических лидеров, которых мы называем героями экспорта, — подчеркнул министр. — Особое внимание мы уделяем малому и среднему технологическому бизнесу, особенно в регионах — именно они становятся точками роста и драйверами инноваций».
Истории успеха.
Российские компании демонстрируют способность к конкуренции на мировом уровне, а государство обеспечивает им поддержку.
Например, компания Promobot поставляет сервисных роботов уже в более чем 30 стран. Умные помощники консультируют посетителей в офисах, проверяют здоровье, помогают студентам изучать программирование. Генеральный директор Максим Чугунов отметил, что бизнес быстро вышел на международную арену, хотя основали его как небольшой стартап.
Еще один успех — компания «Геоскан», ставшая мировым лидером в области беспилотной аэрофотосъемки. Ее оборудование и услуги сегодня используют больше 50 стран. Российские стандарты работы с дронами признаны эталоном для международного рынка.
Особую роль в продвижении российских товаров играют маркетплейсы. Такие цифровые платформы сокращают путь товара от производителя к покупателю, убирая посредников. Уже в 2024 году на онлайн-продажи приходилось около 20% мирового розничного товарооборота, а к 2034 году их доля, по прогнозам, достигнет 25−30%.
Лучшие из лучших.
Завершился форум церемонией награждения победителей всероссийской премии «Экспортер года». Ее участники показали, каких результатов добились в сотрудничестве с зарубежными странами.
Конкурсный отбор проходил в два этапа: сначала выбирали лучших в каждом федеральном округе, а затем среди них определяли сильнейших в 20 номинациях. В 2025 году на премию поступило более 1,5 тыс. заявок. Самыми активными оказались компании из Омской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края.
Одним из победителей стал челябинский завод трубопроводной арматуры и оборудования «Равани Рус». Он победил сразу в трех номинациях: «Трейдер года», «Прорыв года» и «Лучший молодой предприниматель-экспортер». Компания поставляет продукцию в 13 стран.
«Три первых места мы забрали уже второй год подряд. Для нас это определенный положительный тренд, — отмечает генеральный директор “Равани Рус” Иван Литвяков. — Мы стали частью одной большой экспортной команды, которая выводит наши российские продукты на рынки иностранных государств».
Взгляните на цифры: у 38% компаний-лауреатов есть сертификаты «Сделано в России», а 92% активно используют сервисы государственной цифровой платформы «Мой экспорт». Это наглядно показывает, как система мер поддержки помогает экспортно ориентированному бизнесу.
Выставка «Сделано в России»: от инноваций к искусству.
Помимо деловых дискуссий, важной частью общего события стала масштабная выставка «Сделано в России». Она открылась почти за два месяца до форума — 2 сентября — и работала до 22 октября, чтобы как можно больше людей познакомились с российскими продуктами.
На одной площадке собрали достижения более 30 компаний из 13 регионов страны. Свои продукты и технологии показали как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и небольшие инновационные стартапы вместе с творческими мастерскими.
«Выставка “Сделано в России” — это не просто демонстрация продукции наших экспортеров, — пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. — Мы создали пространство, где каждый может увидеть, как инновации и традиции работают вместе, формируя образ современной России как технологически развитой страны с богатым культурным наследием».
Экспозицию организовали по пяти основным направлениям. В секторе «Машиностроение и судостроение» гостям демонстрировали зарядные станции для электромобилей, беспилотные летательные аппараты и 5D-принтеры. «Информационные технологии» включали системы безопасности и автоматизации, а также комплексы для распознавания документов.
Особый интерес вызывали медицинские экспонаты: современные биопротезы, аппараты ИВЛ и реабилитационное оборудование. В зоне «Робототехника и образование» испытывали VR-тренажеры и учебные манипуляторы. Завершала экспозицию зона «Креативные индустрии», где современный дизайн органично сочетался с мотивами народных промыслов.
Форум «Сделано в России» наглядно показал: экспорт стал доступнее для бизнеса любого масштаба. Уже более 72 тыс. компаний получили поддержку РЭЦ при содействии нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Предприниматели получают комплексную поддержку — от льготного финансирования и компенсации логистических затрат до помощи в выходе на маркетплейсы и участия в зарубежных выставках. Благодаря этому к 2030 году поставки несырьевых товаров за рубеж планируют увеличить не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.