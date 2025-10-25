В Малошильнинском сельском поселении Татарстана высадили 765 деревьев

Жители Тукаевского района высадили 750 молодых елей и 15 лиственниц в Малошильнинском сельском поселении Татарстана во время акции «Сохраним лес». Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в районном исполкоме.
Помимо посадки деревьев, активисты привели в порядок территорию поселения. Они убрали сухие ветки и отремонтировали шлагбаум.
«Акция прошла в особый для страны год — 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества, что подчеркивает глубокий смысл мероприятия: забота о природе — это вклад в будущее наших потомков и уважение к памяти героев», — добавили в исполкоме.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.