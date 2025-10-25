Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре

В Самаре приобрести карту с новым дизайном можно будет в офисах ООО «ОТК» (ул. Мориса Тореза, 67а и ул. Крупской, 1), на станциях метрополитена. Обязательны активация карт и их пополнение на необходимую сумму. Это можно сделать онлайн, через сайт s-otk.ru/ и в мобильном приложении «ОТК». По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия»: 8 (929) 707−61−38 .