В Пермском зоопарке показали, как сейчас живёт спасённая медведица Мика

Пресс-служба Пермского зоопарка показала, как сейчас живёт спасённая гималайская медведица Мика.
В апреле 2025 года неизвестные оставили четырёхмесячного гималайского медвежонка в клетке у входа в Центр реабилитации диких животных «Тигр» во Владивостоке. Сотрудники учреждения приняли животное, и после реабилитации направили его в Пермский зоопарк.
В конце июля 2025 года медведица, которую назвали Микой, прибыла в Пермский зоопарк. После прохождения карантина её поместили в открытый вольер.
Сейчас Мика уже три месяца живёт в зоопарке Пермского края. По словам сотрудников учреждения, медведица подросла и освоилась. Они рассказали, что она любит играть с мячом, брёвнами и кипером.
«Наша девочка никогда не грустит и с удовольствием играет в своём огромном вольере. Хотя, в последнее время хищница становится немного сонной — так сказывается приближение периода зимней спячки. А ещё у Мики отменный аппетит! Как и все дети, она сначала выбирает вкусняшки — яблоки, кедровые шишки, ягоды и творог. Однако полезные овощи, например, тыквы — ест не с таким удовольствием», — рассказали сотрудники зоопарка.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал полную историю судьбы гималайской медведицы Мики.