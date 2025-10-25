В Пермском зоопарке показали, как сейчас живёт спасённая медведица Мика

«Наша девочка никогда не грустит и с удовольствием играет в своём огромном вольере. Хотя, в последнее время хищница становится немного сонной — так сказывается приближение периода зимней спячки. А ещё у Мики отменный аппетит! Как и все дети, она сначала выбирает вкусняшки — яблоки, кедровые шишки, ягоды и творог. Однако полезные овощи, например, тыквы — ест не с таким удовольствием», — рассказали сотрудники зоопарка.