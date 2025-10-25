Ограничительная политика в Вологодской области негативно повлияют на бизнес

Парадокс ситуации подтверждает скандал вокруг статистики Росстата. Ведомство сначала сообщило о росте потребления алкоголя с 7,7 до 9,65 литра на душу населения, затем опровергло данные, заявив, что в январе показатель составлял 9,56 литра. Даже по исправленным данным потребление практически не изменилось (9,56 литра в январе против 9,65 в сентябре), в то время как в соседних регионах без жестких запретов оно снижается естественным образом.