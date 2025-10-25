Ричмонд
Правительство выделит Курской области средства на оснащение больниц

Правительство РФ выделит Курской области средства на оснащение больниц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на выделение Курской области средств на оснащение больниц.

Заседание кабмина прошло в четверг.

«Решения, принятые на заседании правительства 23 октября 2025 года… о выделении Минздраву России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курской области… Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на софинансирование расходных обязательств по оснащению медицинскими изделиями медорганизаций.