Премьер Турчин сказал, что качество медуслуг вырастет в Беларуси

Премьер-министр Турчин рассказал, что объем и качество медуслуг вырастут в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин 25 октября сказал, что качество медуслуг вырастет в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Глава правительства вместе с вице-премьерами и сотрудниками аппарата Совета министров принял участие в республиканском субботнике и работал на строительстве нового корпуса Минской областной клинической больницы, которая находится в поселке Лесной.

— Ввод этого корпуса и завершение всей этой реорганизации позволит существенно нарастить как объем, так и качество медицинских услуг, оказываемых населению не только Минской области. В этой больнице лечатся люди из всех регионов нашей страны, — заявил Александр Турчин.

