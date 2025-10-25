Премьер Турчин сказал, что качество медуслуг вырастет в Беларуси

— Ввод этого корпуса и завершение всей этой реорганизации позволит существенно нарастить как объем, так и качество медицинских услуг, оказываемых населению не только Минской области. В этой больнице лечатся люди из всех регионов нашей страны, — заявил Александр Турчин.