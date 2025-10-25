В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента

Председатель Госдумы отмечал, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы, распространяют их. Также была приведена статистика Верховного суда, согласно которой количество административных правонарушений в этой сфере увеличилось за 2023−2024 годы на 40,9%.