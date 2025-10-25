В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 26 октября в России вступают в силу внесенные в Уголовный кодекс изменения, ужесточающие ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
«С завтрашнего дня — 26 октября вступают в силу изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ в части усиления ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что поправки были инициированы депутатами.
В соответствии с законом, после однократного нарушения статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы.
Изменения в УК РФ отменили условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ.
Володин подчеркивал, что иноагенты, которые предали Россию и пытаются ее ослабить, разрушить, должны понимать, что за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона, поэтому наказание стало более жестким.
Председатель Госдумы отмечал, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы, распространяют их. Также была приведена статистика Верховного суда, согласно которой количество административных правонарушений в этой сфере увеличилось за 2023−2024 годы на 40,9%.
Володин также подчеркивал важность защиты России от вмешательства недружественных стран, действующих через «прикормленных иноагентов».