На полторы недели перекроют часть улицы 5 Декабря в Воронеже

На участке от дома № 19 до дома № 32 будут ремонтировать инженерные сети. Об этом предупредили в управлении дорожного хозяйства Воронежа. Отрезок улицы перекроют в понедельник, 27 декабря, в 8 часов утра. Возобновится движение только в 20 часов 5 ноября. Все это время автомобилистам предстоит быть осторожнее при пересечении улицы, стоит поискать пути объезда.