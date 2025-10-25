Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов принял участие в субботнике в Беловежской пуще в Беларуси

В пресс-службе отметили, что на республиканском субботнике Беловежской пуще работали Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк. Вместе с ним работал и первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Федерального Собрания России, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.