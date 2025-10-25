Ричмонд
Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов принял участие в субботнике в Беловежской пуще в Беларуси

Легендарный хоккеист Фетисов принял участие в субботнике в Беларуси 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов принял участие в республиканском субботнике в Беларуси 25 октября. Подробности рассказали в пресс-службе национального парка «Беловежская пуща».

В пресс-службе отметили, что на республиканском субботнике Беловежской пуще работали Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк. Вместе с ним работал и первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Федерального Собрания России, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Легендарный российский хоккеист и глава Минприроды Беларуси посадили дерево. Во время республиканского субботника им также помогал Дед Мороз.

Легендарный российский хоккеист Фетисов принял участие в субботнике в Беларуси. Фото: скриншот с видео телеграм-канала Беловежской пущи.

Тем временем главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов введен в Зал славы российского хоккея.

Кроме того, тренеру минского «Динамо» Квартальнову вручили перстень Зала славы.

А еще Овечкин забросил и «Вашингтон» разгромил «Коламбус», а у белоруса Протаса пас.