В городе Аркадаке Саратовской области разбили новый сквер

Новый сквер по улице Льва Толстого появился в городе Аркадаке Саратовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В общественном пространстве установили современный детский игровой комплекс, лавочки, обновили пешеходные площадки и смонтировали освещение. В следующем году администрация планирует продолжить благоустройство сквера.
«В этом году в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” в регионе благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть локаций уже сделана — это парки, скверы, площади. Жители региона видят перемены, видят, что их города и поселки становятся более комфортными и уютными, появляются новые места для отдыха молодежи и детей, а значит, растет уверенность в будущем», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.