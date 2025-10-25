В городе Аркадаке Саратовской области разбили новый сквер

«В этом году в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” в регионе благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть локаций уже сделана — это парки, скверы, площади. Жители региона видят перемены, видят, что их города и поселки становятся более комфортными и уютными, появляются новые места для отдыха молодежи и детей, а значит, растет уверенность в будущем», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.