Хабиров выделил в Демском районе Уфы землю под строительство автосервиса

Участок для современного автосервисного комплекса выделен компании «Рента Уфа» по распоряжению Радия Хабирова.

Источник: Комсомольская правда

В Демском районе Уфы на Новороссийской улице появится новый автосервис. Компания «Рента Уфа» получила под эти цели земельный участок по распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова. Документ был подписан 24 октября.

На выделенной территории построят комплекс с автомойкой и ремонтными зонами. Объект расположится со стороны микрорайона Затон.

За выполнением распоряжения будет следить министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская.

