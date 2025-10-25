Ранняя плата: некоторые пенсионеры получат ноябрьскую пенсию досрочно

«В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получит пенсию в следующем месяце. Предпраздничная выплата коснется всех, кому деньги поступают через банк, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», — говорится в публикации.
С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
В СФР уточнили, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, их также перечислят досрочно.
При этом те, кому пенсию доставляет «Почта России», получат деньги за ноябрь в привычные даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени ее можно будет получить в кассе почтового отделения.