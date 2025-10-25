Концерт Григория Лепса в Самаре под угрозой отмены

На данный момент концерт в Самаре, запланированный на 30 октября, должен состояться, сообщается на официальной странице артиста во ВКонтакте. До события остается всего пять дней. Организаторы пока не объявляли о его переносе, что вселяет надежду, что артист успеет восстановиться к выступлению перед самарской публикой. Концерт в Казани (28.10) также пока остается в расписании.