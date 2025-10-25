В Челябинске пройдет семинар по развитию коммуникаций для предпринимателей

Семинар на тему «Нейролингвистическое программирование в коммуникации» состоится в Челябинске, сообщили в центре «Мой бизнес» Челябинской области. Проведение обучающих мероприятий для предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Слушателям расскажут о том, что такое нейролингвистическое программирование (НЛП), как управлять конфликтами с помощью техник НЛП и как их применять в бизнесе, работе и жизни.
Мероприятие состоится 28 октября с 18:00 до 20:00. Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.