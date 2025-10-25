Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пройдет семинар по развитию коммуникаций для предпринимателей

Слушателям расскажут о том, что такое нейролингвистическое программирование и как с eго помощью управлять конфликтами.

Семинар на тему «Нейролингвистическое программирование в коммуникации» состоится в Челябинске, сообщили в центре «Мой бизнес» Челябинской области. Проведение обучающих мероприятий для предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Слушателям расскажут о том, что такое нейролингвистическое программирование (НЛП), как управлять конфликтами с помощью техник НЛП и как их применять в бизнесе, работе и жизни.

Мероприятие состоится 28 октября с 18:00 до 20:00. Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.