В югорском селе Малый Атлым реконструировали школу-детский сад

Школу-детский сад открыли в селе Малый Атлым Ханты-Мансийского автономного округа — Югры после реконструкции, проведенной при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Октябрьского района.
Во время работ была расширена общая площадь здания практически в два раза — до 3306 квадратных метров. На прилегающей территории установлены игровые и спортивные площадки, приведены в порядок тротуары, проезды и дорожки.
В школе, где обучаются 132 ребенка, обновили помещения спортивного зала, библиотеки, учебные кабинеты. Также появились два дополнительных класса, спальня, игровая комната для группы продленного дня.
В отдельном двухэтажном отсеке возвели детский сад на 30 мест. Там оборудовали современные спальни, групповые комнаты, раздевалки, буфетные зоны, санузлы по принципу групповой изоляции. На первом этаже предусмотрены кладовая для детских саней и велосипедов, помещения для музыкальных и физкультурных занятий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.