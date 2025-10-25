Ричмонд
Необычный автобус с трансляцией фильмов запустят в Минске в конце октября

В Минске необычный автобус начнет курсировать с конца октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Необычный автобус с трансляцией фильмов запустят в Минске в конце октября. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Столичная ИДН при поддержке Минского горисполкома запускает пилотный проект “Брендированный автобус”, — говорится в сообщении.

В милиции отметили, что необычный яркий автобус будет следовать по маршруту № 43 (ДС Дружная — Степянка) в период с 27 по 31 октября. Транспорт будет обращать внимание пассажиров на проблему наркомании в молодежной среде.

В Минске необычный автобус начнет курсировать с конца октября 2025. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

«Маршрут выбран не случайно: на пути следования расположено много учебных заведений и предприятий», — пояснили в пресс-службе ведомства.

И заметили, что компанию в дороге составят представители здравоохранения, БРСМ, правоохранители. Кроме того, пассажирам обещают тематические короткометражные фильмы, консультации специалистов, полезный аудиоконтент.

Кстати, единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.

Тем временем милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды: «Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки».

Ранее Мингорисполком сказал про новый способ оплаты проезда в популярном автобусе с 1 ноября.