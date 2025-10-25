Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ворошиловский в Ростове встал в пробку после дождя в субботу

Масштабные пробки образовались в Ростове после дождя 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Дорожный затор сковал Ворошиловский проспект в Ростове-на-Дону после ливня днем в субботу, 25 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Сервис показывает «красный» уровень загрузки на нечетной стороне проспекта от улицы Варфоломеева до Малого переулка. Также проблемы с движением наблюдаются на четной стороне Ворошиловского проспекта от Нижнебульварной до Московской улицы.

Затруднено движение и по проспекту Соколова. Особенно сложная ситуация сложилась на четной стороне от Лермонтовской до Варфоломеева. Улица Станиславского также оказалась в пробке по направлению от Соколова до Ворошиловского проспекта.

Пробки образовались и на других важных магистралях города. В их числе проспект Сиверса возле главного автовокзала, проспект Стачки, улицы Немировича-Данченко и Вавилова и другие.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Мощный ливень в Ростове-на-Дону 25 октября 2025: Ворошиловский тонет, а дороги сковали пробки.