Ворошиловский в Ростове встал в пробку после дождя в субботу

Дорожный затор сковал Ворошиловский проспект в Ростове-на-Дону после ливня днем в субботу, 25 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Сервис показывает «красный» уровень загрузки на нечетной стороне проспекта от улицы Варфоломеева до Малого переулка. Также проблемы с движением наблюдаются на четной стороне Ворошиловского проспекта от Нижнебульварной до Московской улицы.