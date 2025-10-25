Ворошиловский в Ростове встал в пробку после дождя в субботу

Дорожный затор сковал Ворошиловский проспект в Ростове-на-Дону после ливня днем в субботу, 25 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Сервис показывает «красный» уровень загрузки на нечетной стороне проспекта от улицы Варфоломеева до Малого переулка. Также проблемы с движением наблюдаются на четной стороне Ворошиловского проспекта от Нижнебульварной до Московской улицы.
Затруднено движение и по проспекту Соколова. Особенно сложная ситуация сложилась на четной стороне от Лермонтовской до Варфоломеева. Улица Станиславского также оказалась в пробке по направлению от Соколова до Ворошиловского проспекта.
Пробки образовались и на других важных магистралях города. В их числе проспект Сиверса возле главного автовокзала, проспект Стачки, улицы Немировича-Данченко и Вавилова и другие.
