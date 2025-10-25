Фeрмeры Ставрополья продали на ярмарках 24 тысячи тонн продукции

Он добавил, что число ярмарочных площадок постоянно растет. Их в регионе уже 571, что на 6% больше, чем в 2024 году. Из них 452 — это площадки, где проводится акция «Овощи к подъезду». Также дополнительные ярмарочные места появились в Буденновском и Предгорном округах, Ставрополе, Ессентуках и Пятигорске.