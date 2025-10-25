Фeрмeры Ставрополья продали на ярмарках 24 тысячи тонн продукции

Около 28 тыс. ярмарок прошло в Ставропольском крае с начала года, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поддержка местных предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«В этом году производители и фермеры реализовали на ярмарках 24 тысячи тонн продукции на сумму 3,8 миллиарда рублей. Ярмарки — надежный канал продвижения качественной местной продукции, позволяющий жителям напрямую покупать товары у производителей, а аграриям и предпринимателям наращивать объемы сбыта», — отметил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.
Он добавил, что число ярмарочных площадок постоянно растет. Их в регионе уже 571, что на 6% больше, чем в 2024 году. Из них 452 — это площадки, где проводится акция «Овощи к подъезду». Также дополнительные ярмарочные места появились в Буденновском и Предгорном округах, Ставрополе, Ессентуках и Пятигорске.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.