Более 200 человек приняли участие в субботнике в Курчалоевском районе Чечни

Экологическая акция «Осенняя уборка» состоялась в Курчалоевском муниципальном районе Чечни в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В мероприятии приняли участие более 200 человек, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
На уборку вышли учителя, медики, работники пенсионного отделения, предприниматели, добровольцы и неравнодушные жители района, включая школьников. Они собрали сухостой, опавшую листву и мусор в лесополосах вдоль трассы, провели санитарную обработку деревьев и кустарников, привели в порядок детские и спортивные площадки, исторические памятники и придорожные полосы, а также территории муниципальных учреждений.
«Подобные мероприятия не только улучшают состояние окружающей среды, но и способствуют формированию активной гражданской позиции, повышают уровень экологической осведомленности и укрепляют социальные связи внутри сообщества», — добавили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.