В Кабардино-Балкарии обновят путепровод на дороге Новопавловск — Моздок

Ремонт путепровода на дороге Новопавловск — Прохладный — Моздок в Кабардино-Балкарии начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Сооружение протяженностью 224 м ведет к железнодорожной станции Солдатской и далее в Ставропольский край. По нему ежедневно ездят грузовые машины.
Во время ремонта специалисты заменят старые конструкции путепровода, асфальт на проезжей части, а также установят ограждение и световую сигнализацию. Работы планируют завершить до конца 2026 года. После этого сооружение будет полностью соответствовать нормативам безопасности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.