«Провисел целых три дня»: в Уфе спасатели сняли с дерева кота

В Уфе спасатели сняли кота с дерева, на котором он провисел три дня.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 октября, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы сняли кота с дерева — он провисел там три дня. Случай произошел в Черниковке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Спасательная операция была засняла на видео.

— Кот провисел на дереве на высоте 7 метров целых три дня, после того, как его туда загнали собаки. Обеспокоенная жительница обратилась в спасотряд, и с помощью лестницы спасатели сняли бедолагу с дерева, — передали в УГЗ.

