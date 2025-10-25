В подмосковном Солнечногорске открыли обновленный стадион «Авангард»

Он отметил, что на стадионе оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и зону для сдачи норм ГТО. Также там обустроили легкоатлетическое ядро, разместили трибуны для зрителей и раздевалки для спортсменов, смонтировали систему видеонаблюдения. А для занятий в вечернее время на территории установили освещение.