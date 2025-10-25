В подмосковном Солнечногорске открыли обновленный стадион «Авангард»

Стадион «Авангард» в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске Московской области открыли после реконструкции, которую провели в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщил глава городского округа Солнечногорска Константин Михальков.
«Теперь у наших детей, спортсменов и всех жителей есть современный, многофункциональный спортивный комплекс», — написал Михальков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на стадионе оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и зону для сдачи норм ГТО. Также там обустроили легкоатлетическое ядро, разместили трибуны для зрителей и раздевалки для спортсменов, смонтировали систему видеонаблюдения. А для занятий в вечернее время на территории установили освещение.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.