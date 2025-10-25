Ричмонд
В селе Хазнидон в Северной Осетии отремонтируют врачебную амбулаторию

Работы в учреждении запланированы на 2026 год.

Врачебную амбулаторию села Хазнидон в Республике Северная Осетия — Алания обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сослан Тебиев.

Работы в учреждении запланированы на 2026 год. Сейчас готовят проектно-сметную документацию для проведения косметического ремонта здания.

«Всего в проект [»Продолжительная и активная жизнь«] на данный момент включено 22 объекта — амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, городские поликлиники. В их числе — третий филиал первой поликлиники и поликлиника № 7. Также в рамках программы в районы будет закуплена необходимая мебель», — отметил Тебиев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.