Собянин: Две благоустроенные набережные появятся в Мневниковской пойме

«На западе поймы набережная пройдет от д. 37а по ул. Нижние Мневники до пляжа, южнее Крылатского моста. Сделаем пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки. Также запланированы спортивный пирс, два амфитеатра и арт-объекты. К участку будет примыкать пешеходный мост, который свяжет пойму с районом Крылатское», — написал Сергей Собянин.