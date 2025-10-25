Ричмонд
Собянин: Две благоустроенные набережные появятся в Мневниковской пойме

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о создании двух благоустроенных набережных в Мневниковской пойме, проект будет реализован в три этапа на участках общей площадью 19 га.

«На западе поймы набережная пройдет от д. 37а по ул. Нижние Мневники до пляжа, южнее Крылатского моста. Сделаем пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки. Также запланированы спортивный пирс, два амфитеатра и арт-объекты. К участку будет примыкать пешеходный мост, который свяжет пойму с районом Крылатское», — написал Сергей Собянин.

В восточной части набережная пройдет от пересечения ул. Нижние Мневники с Проектируемым проездом № 1166 до возводимого «моста-паруса» в створе ул. Новозаводская. Эта территория станет комфортной прогулочной зоной с детскими и спортивными площадками, причалом, местами для отдыха и выгула собак.

«Уверен, обе территории станут местом притяжения для гостей и жителей столицы», — отметил мэр.

