Поддержка блогеров стала частью национальной политики России

«Я сужу как многодетный отец. Мои дети участвуют в медиафорумах, учатся создавать контент. Они совершенствуются, и это здорово, что у них есть такие возможности. Это, конечно, проекты Росмолодежи, это проект “Больше, чем путешествие”, это проект “ТопБЛОГ”, “Министерство контента” и другие проекты. В рамках всех этих проектов можно найти единомышленников, можно развиваться, можно общаться», — говорит он.