В Екатеринбурге открыли первый в городе экодом

Первый в Екатеринбурге экодом открыли на территории Шарташского лесного парка в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Этот проект — не просто новая точка на карте нашего города. Это — живое, современное пространство для диалога, настоящий дом, где будет укрепляться экологическая культура уральцев. На этой площадке все желающие смогут в интерактивной форме узнать, как заботиться о природе, как правильно обращаться с отходами и как каждый из нас может внести свой, пусть даже небольшой, вклад в сохранение нашей планеты», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
В экодоме обустроили мультимедийную зону для проведения мероприятий. Там предусмотрены интерактивные занятия, экологические уроки, лекции, мастер-классы и выставки. Также новое пространство станет площадкой для встреч представителей экологических объединений и бизнеса.
Отмечается, что экодом рассчитан на группы от 7 до 15 человек. Для посещения нужна предварительная запись. Заявки принимаются на электронную почту sab@sab-ekb.ru.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.