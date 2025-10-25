В школы Свирска Иркутской области поступило новое оборудование

Современное оборудование для кабинетов по предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» поступило в три общеобразовательные школы Свирска в Иркутской области, сообщили в администрации города. Технику закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Материально-техническую базу обновили в школах № 1, 2 и 4. Теперь занятия будут проходить в увлекательном интерактивном формате, ребята смогут закреплять полученные знания на практике. В частности, классы оснастили макетами автомата Калашникова и пистолета Макарова. Они имеют параметры настоящего оружия. Также приобрели тренажер-манекен взрослого человека, чтобы учиться проводить сердечно-легочную реанимацию, и имитаторы ранений и поражений.
На уроках труда мальчики будут работать с современными станками и ручным фрезером, а девочки — с новыми швейными машинками.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.