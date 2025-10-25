Ричмонд
До конца года в Новочеркасске обновят участки 13 улиц

Специалистам предстоит заменить асфальтовое покрытие, установить бордюры и нанести разметку.

Участки 13 улиц отремонтируют до конца 2025 года в Новочеркасске в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В частности, работы проводят на улицах Заводская, Пушкинская, Клещева, Бердичевского, Транспортная и Ларина. Также обновления уже провели на Луначарского. По проекту специалистам необходимо заменить асфальтовое покрытие, установить бордюры и нанести разметку.

Напомним, что за первое полугодие в городе отремонтировали еще шесть дорог. Среди них — улицы Кривопустенко, Богдана Хмельницкого и Трамвайная.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.