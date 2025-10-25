Увезли в больницу: 16-летнего электросамокатчика сбила легковушка в уфимском дворе

В Уфе легковушка сбила 16-летнего электросамокатчика. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
ДТП случилось около 8 часов вечера 24 октября во дворе у дома № 22 по улице Шафиева. По данным дорожной полиции, наезд на юношу совершил 46-летний водитель за рулем Ford Fusion. Машина двигалась во встречном направлении.
Подросток получил различные травмы. Его госпитализировали.
Напомним, этим утром под Стерлитамаком 17-летний водитель устроил ДТП и погиб в нем. Его 16-летнего пассажира доставили в больницу.
