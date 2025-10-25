Под Борисовом поезд сбил насмерть жителя Минска. Подробности приводит портал МЛЫН.BY со ссылкой на Следственный комитет.
В пятницу вечером, 24 октября, на станции «Пролетарская Победа», которая расположена под Борисовом, поезд «Москва — Минск» насмерть сбил мужчину. В СК отметили, что минчанин 1974 года примерно в 18.45 переходил пути по железнодорожному переходу и игнорировал сигналы приближающегося поезда. В ведомстве отметили: несмотря на меры, которые были предприняты со стороны машиниста, столкновения избежать не удалось, житель Минска погиб.
Ранее СК сообщил, что поезд сбил насмерть 62-летнего мужчину в Малорите.
