Под Борисовом поезд сбил насмерть жителя Минска

В пятницу вечером, 24 октября, на станции «Пролетарская Победа», которая расположена под Борисовом, поезд «Москва — Минск» насмерть сбил мужчину. В СК отметили, что минчанин 1974 года примерно в 18.45 переходил пути по железнодорожному переходу и игнорировал сигналы приближающегося поезда. В ведомстве отметили: несмотря на меры, которые были предприняты со стороны машиниста, столкновения избежать не удалось, житель Минска погиб.