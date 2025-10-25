В Волгоградской области прошел фестиваль «Кибербезопасность»

Участниками фестиваля «Кибербезопасность», который прошел в Волгоградской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», стали 496 школьников, сообщили в комитете образования и науки региона.
Фестиваль посетили ученики 33 образовательных организаций Волгоградской области. Для них провели конкурсный блок и образовательные мероприятия, посвященные основам кибербезопасности. Также в программе фестиваля были мастер-классы с участием сотрудников компании «Ростелеком». Всем участникам мероприятия вручили электронные сертификаты. А победители и призеры фестиваля получили грамоты от комитета образования и науки региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.