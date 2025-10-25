До конца 2025 года в Смоленской области достроят 10 спортобъектов

Десять спортивных объектов достроят до конца 2025 года на территории Смоленской области. Создание инфраструктуры для занятий физической культурой отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Уточним, что с начала года в Смоленской области уже открыли 6 новых спортивных объектов. А до конца года современная инфраструктура для занятий физической культурой появится в Починковском, Монастырщинском, Ершичском, Хиславичском, Смоленском, Краснинском, Велижском и Угранском округах. Там откроют площадки ГТО. А в Вязьме введут в эксплуатацию модульный плавательный бассейн. Помимо этого, в поселке Монастырщина появится открытая спортплощадка.
«У жителей разного возраста должна быть возможность заниматься физической культурой и спортом, важно приобщать к активному образу жизни молодежь. Для этого приводим в порядок действующие спортивные площадки, строим новые центры», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.