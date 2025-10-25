До конца 2025 года в Смоленской области достроят 10 спортобъектов

Уточним, что с начала года в Смоленской области уже открыли 6 новых спортивных объектов. А до конца года современная инфраструктура для занятий физической культурой появится в Починковском, Монастырщинском, Ершичском, Хиславичском, Смоленском, Краснинском, Велижском и Угранском округах. Там откроют площадки ГТО. А в Вязьме введут в эксплуатацию модульный плавательный бассейн. Помимо этого, в поселке Монастырщина появится открытая спортплощадка.