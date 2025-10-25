Ульяновская область получит финансирование на расселение аварийного жилья

Дополнительное финансирование на расселение аварийного жилья выделят Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских. Благодаря этому в том числе будут достигнуты цели нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Ульяновская область вошла в список 23 регионов, которым одобрено финансирование нового этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. Дополнительно из федерального бюджета на данное направление будет направлено 124,5 миллиона рублей. На данные средства с учетом областного софинансирования планируется расселить 4,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Благодаря этому в новые комфортные условия переедут более 200 человек», — отметил Алексей Русских.
По информации департамента строительства Ульяновской области, новый этап программы переселения россиян из аварийного жилья рассчитан на период с 2025 по 2026 год. Он касается домов, признанных ветхими с 1 января 2017-го. Участниками нового этапа программы являются пять муниципальных образований региона: Димитровград, Ульяновск, Инзенское и Карсунское городские поселения и Новочеремшанское сельское поселение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.