Ульяновская область получит финансирование на расселение аварийного жилья

Благодаря этому новую недвижимость получат более 200 человек.

Дополнительное финансирование на расселение аварийного жилья выделят Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских. Благодаря этому в том числе будут достигнуты цели нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Ульяновская область вошла в список 23 регионов, которым одобрено финансирование нового этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. Дополнительно из федерального бюджета на данное направление будет направлено 124,5 миллиона рублей. На данные средства с учетом областного софинансирования планируется расселить 4,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Благодаря этому в новые комфортные условия переедут более 200 человек», — отметил Алексей Русских.

По информации департамента строительства Ульяновской области, новый этап программы переселения россиян из аварийного жилья рассчитан на период с 2025 по 2026 год. Он касается домов, признанных ветхими с 1 января 2017-го. Участниками нового этапа программы являются пять муниципальных образований региона: Димитровград, Ульяновск, Инзенское и Карсунское городские поселения и Новочеремшанское сельское поселение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.