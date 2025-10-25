В Брянске пройдет выставка социальных проектов «Мой добрый бизнес — 2025»

Социальных предпринимателей приглашают принять участие в выставке «Мой добрый бизнес — 2025», которая пройдет 20−26 ноября в Брянске. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Площадкой для выставки станет торгово-развлекательный центр «Аэропарк». Участвующие в мероприятии предприниматели представят свои социальные проекты широкой аудитории. Каждому из бизнесменов будет выделен индивидуальный информационный стенд. Там будут размещены логотип, контактная информация и презентация проекта предпринимателя.
Заявки на участие в выставке принимаются с 23 октября по 12 ноября. Для регистрации необходимо обратиться в центр инноваций социальной сферы Брянской области или заполнить специальную онлайн-форму. Подчеркивается, что количество мест ограничено.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.