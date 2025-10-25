В городской больнице Бийска на Алтае откроют отделение реабилитации

Капитальный ремонт начался в Центральной городской больнице (ЦГБ) Бийска в Алтайском крае, после которого в учреждении откроют реабилитационное отделение. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации города.
«На сегодняшний день произведены демонтажные работы. В ходе капитального ремонта будут заменены все коммуникации, напольные покрытия и потолок, произведены отделочные работы, обновлены двери и медицинская мебель», — отметил главный врач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин.
Ремонт планируют завершить до декабря. После этого специалисты приступят к монтажу комплекса реабилитационного оборудования. В результате пациенты будут проходить все необходимые процедуры восстановления в комфортных и современных условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.