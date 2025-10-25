В Москве облагородили сквер перед храмом Александра Невского

Для детей оборудовали игровую площадку с качелями, каруселями, горкой и песочницей. А для любителей активного отдыха разместили столы для настольного тенниса, воркаут-зону и беговые дорожки. Также в сквере обустроили отдельное пространство для выгула и дрессировки собак. Оно оснащено всеми необходимыми элементами для занятий с питомцами.