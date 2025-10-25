Ричмонд
В Москве облагородили сквер перед храмом Александра Невского

Там обновили сеть пешеходных дорожек, установили освещение, лавочки и навесы от солнца.

Общественную территорию перед храмом Александра Невского в Москве благоустроили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Этот сквер особенно популярен среди москвичей, так как через него проходит маршрут к станции метро «Народное Ополчение» и остановкам общественного транспорта. Для комфорта жителей специалисты обновили сеть пешеходных дорожек, установили освещение, лавочки и навесы от солнца, провели дополнительное озеленение. Рядом с храмом организовали парковку.

Для детей оборудовали игровую площадку с качелями, каруселями, горкой и песочницей. А для любителей активного отдыха разместили столы для настольного тенниса, воркаут-зону и беговые дорожки. Также в сквере обустроили отдельное пространство для выгула и дрессировки собак. Оно оснащено всеми необходимыми элементами для занятий с питомцами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.