«Пример настоящей любви и преданности»: бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Башкирии

Как рассказал чиновник, Василий Прилепин родился в 1942 году в нацистском концлагере во время оккупации Воронежской области. Мальчику удалось выжить благодаря узникам: они скрыли факт его рождения. С 2010 года Василий Петрович вместе с супругой живет в Кумертау. У них двое детей и четверо внуков.