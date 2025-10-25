«Пример настоящей любви и преданности»: бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Башкирии

В башкирском городе Кумертау супружеская пара Прилепиных отметила бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Об этом сообщил мэр Олег Астахов. Вместе с Советом ветеранов он навестил Василия Петровича и Валентину Сергеевну, чтобы поздравить их со знаменательной датой.
Как рассказал чиновник, Василий Прилепин родился в 1942 году в нацистском концлагере во время оккупации Воронежской области. Мальчику удалось выжить благодаря узникам: они скрыли факт его рождения. С 2010 года Василий Петрович вместе с супругой живет в Кумертау. У них двое детей и четверо внуков.
— Поздравили Прилепиных с юбилеем, вручили подарки и пожелали им здоровья и долгих лет жизни. Василий Петрович и Валентина Сергеевна — пример настоящей любви и преданности, на который нужно равняться, — написал Олег Асхатов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.